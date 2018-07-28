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عشرات المهاجرين يخطؤون الهدف وينزلون عند شاطئ للعراة

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انتشر في الإنترنت شريط مصور يظهر حادثا طريفا وثق فيه نزول عشرات المهاجرين غير الشرعيين من قارب مطاطي عند شاطئ للعراة بالساحل الإسباني.

وأوضحت صحيفة "ديلي ميل" أن الحادث وقع يوم 27 يوليو قبالة شاطئ مدينة طريفة جنوب إسبانيا والذي يحظى بشعبية من العراة المحليين.

ويظهر الفيديو المهاجرين الأفارقة وهم ينزلون بسرعة على الساحل ويهربون في اتجاهات مختلفة في محاولة للفرار من عناصر قوات الأمن المحلية، وذلك أمام أعين العشرات من رواد الشاطئ العراة.

المصدر: ديلي ميل  

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