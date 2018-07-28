رئيس وزراء هنغاريا : لا نريد اتحادا أوروبيا تقوده فرنسا

أعلن رئيس وزراء المجر، فيكتور أوربان، المناهض للهجرة والمهاجرين، أنه "لا يريد اتحادا أوروبيا تقوده فرنسا"، معتبرا أن الانتخابات البرلمانية الأوروبية المقررة في مايو 2019 "مفصلية".

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وقال أوربان الجمعة في مقابلة مع صحيفة "بيلد" الألمانية نشرتها على موقعها الإلكتروني: "لم نواجه يوما انتخابات مفصلية كهذه".

ونبه رئيس وزراء المجر "الألمان ليكونوا يقظين. فهناك مفهوم فرنسي معناه: قيادة فرنسا لأوروبا، تتم بأموال ألمانية"، دون أن يأتي على ذكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالاسم.

وتابع أوربان "هذا مرفوض. لا نريد اتحادا أوروبيا تحت قيادة فرنسية... كلمة الأوروبيين يجب أن تسمع ويجب انتظار الانتخابات الأوروبية قبل اتخاذ قرارات هامة" في قضايا مثل الهجرة والموازنة.

وفاز أوربان في أبريل الماضي بولاية ثالثة لرئاسة الحكومة المجرية على خلفية سياسته المعادية بشدة للهجرة، وتصادمت حكومته مرارا مع المفوضية الأوروبية بعد اندلاع أزمة الهجرة في 2015.

ويتهم أوربان المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بتدفق المهاجرين عام 2015 بعد أن أعلنت ترحيبها بهم.

والأسبوع الماضي أعلنت المجر انسحابها من ميثاق للأمم المتحدة حول الهجرة، وقالت إن الاتفاقية العالمية تشجع حركة انتقال الناس ما "يشكل خطرا على العالم".

وجاء انسحاب المجر بعد خطوة مماثلة للولايات المتحدة التي أعلنت في ديسمبر الماضي انسحابها من المفاوضات حول الميثاق بسبب تصورات "لا تتوافق مع سياسات الهجرة واللجوء الأمريكية".

والثلاثاء أعلن أوربان من مونتينيغرو استعداد المجر لمساعدة الدول الصغيرة في شرق أوروبا في "الدفاع عن أراضيها" ضد المهاجرين.

المصدر: أ ف ب