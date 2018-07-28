مصرع 5 أطفال وامرأة من عائلة واحدة حرقا بولاية ميشيغان الأمريكية

لقي خمسة أطفال على الأقل وامرأة من أسرة واحدة حتفهم، اليوم السبت، جراء حريق اندلع في أحد الفنادق في ولاية ميشيغان شمال شرقي الولايات المتحدة.

ونقلت قناة WSBT-TV التلفزيونية المحلية عن الشرطة أن أعمار الأطفال الضحايا تتراوح ما بين سنتين و10 سنوات، أما المرأة فتبلغ 26 عاما. وأضافت الشرطة أن عددا من الأشخاص بينهم طفل في السنتين من عمره تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، دون الكشف عن العدد الدقيق للمصابين.

ووصل رجال الشرطة إلى فندق Cosmo Extended Stay في الساعة 1:45 بالتوقيت المحلي، عندما كانت النيران تلتهم المبنى.

وقامت فرق الصليب الأحمر بإسعاف نزلاء الفندق الذين تم إجلاؤهم من المبنى. وباشرت أجهزة الأمن التحقيقات في ملابسات الحادث.

9 مفقودين في كاليفورنيا

وفي الولايات المتحدة أيضا، أعلنت قناة CBS التلفزيونية أن 9 أشخاص أعلنوا في عداد المفقودين نتيجة حرائق عشوائية في مقاطعة شاستا شمالي ولاية كاليفورنيا.

وعرف سابقا أن الحريق، الذي أُطلق عليه اسم Carr Fire، في مقاطعة شاستا، دمر 500 منزل وألحق أضرارا بـ75 منزلا آخر. وقد فاقت مساحة الحريق 19,5 ألف هكتار، مسفرة عن مصرع شخصين وإجلاء 38 ألفا إلى أماكن آمنة.

وبحسب المركز الوطني الأمريكي لمكافحة الحرائق، فإن هناك في الوقت الحالي 89 حريقا تم رصدها في 13 ولاية، ونشب معظمها شمال غربي البلاد وفي ولاية ألاسكا.

المصدر: نوفوستي