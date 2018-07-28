ترامب يناقش مع مجلس الأمن القومي التهديدات المحتملة لانتخابات الكونغرس

ناقش الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مع أعضاء مجلس الأمن القومي التهديدات المحتملة لانتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في نوفمبر 2018، حسبما أعلنت الناطقة باسمه سارة ساندرز.

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وقالت ساندرز الجمعة، إن المناقشات بين الرئيس وأعضاء مجلس الأمن القومي تناولت تهديدات قد تأتي من قوى أجنبية مناهضة. مشيرا إلى أن الجهود متواصلة لمساعدة حكومات الولايات والحكومات المحلية في ضمان الأمن السيبراني، وكذلك إجراءات التحقيق ومحاكمة ومقاضاة من"ينتهكون القانون ويحاولون التدخل في عملياتنا السياسية والانتخابية".

كما أشارت ساندرز، إلى أن ترامب "أوضح أن إدارته لن تتسامح مع أي تدخل أجنبي في الانتخابات الأمريكية.

وقال في بيانها، إن الحكومة الأمريكية ستواصل دعم السلطات المحلية في إجراء وضمان إجراء الانتخابات.

وقال نائب وزير الأمن الداخلي الأمريكي، السيد كريستوفر كريبس، يوم الثلاثاء، إن مجتمع الاستخبارات في البلاد لم يوثق محاولات للتأثير على انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في عام 2018، بنفس المستوى الذي كان عليه قبل الانتخابات الرئاسية في عام 2016. ووفقا له، لا تلاحظ وزارة الأمن الداخلي في الوقت الحالي عمليات إلكترونية روسية، تستهدف النظام الانتخابي الأمريكي.

المصدر: تاس