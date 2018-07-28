انتخابات في أستراليا لاختيار 5 نواب بسبب قانون مزدوجي الجنسية

فتحت مراكز الاقتراع في أستراليا، اليوم السبت، أبوابها أمام الناخبين لاختيار خمسة نواب في اقتراع فرعي يمكن أن يفضي إلى تعزيز الغالبية الضئيلة للحكومة في البرلمان.

وشغرت المقاعد بعد أن اضطر عدد من نواب "حزب العمال" المعارض للاستقالة، إثر تأكيد المحكمة العليا بندا غامضا في دستور 1901 يمنع حاملي الجنسية المزدوجة من تولي مناصب عامة.

وفي حال فوز مرشح واحد فقط منهم، سيرفع الغالبية البرلمانية لرئيس الحكومة مالكوم ترنبول إلى مقعدين.

واثنان من المقاعد الخمسة يعتبران من نصيب "حزب العمال"، فيما يبدو أن مقعدا ثالثا سيبقى "لتحالف الوسط" المستقل.

والمقعدان المتبقيان لا يمكن التكهن بهما، رغم أن مقالة في صحيفة "ذا استراليان" السبت توقعت تمسك حزب العمال بهما.

وفي حال فوز التحالف الليبرالي بزعامة ترنبول بمقعد، ستكون المرة الأولى، التي تتمكن فيها حكومة أسترالية من انتزاع مقعد من المعارضة في انتخابات فرعية منذ 98 عاما.

المصدر: أ ف ب