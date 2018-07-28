اختبأوا من الصاعقة تحت الجسر فانهار على رؤوسهم

لقي 8 أشخاص مصرعهم وأصيب آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، شرقي الصين، بعد أن أجبرتهم عاصفة ضربت مدينتهم على الاحتماء بجسر قبل أن ينهار عليهم.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" الحادث الذي وقع مساء أمس الجمعة، شرقي البلاد، حيث شهدت مدينة جان تشو عاصفة رعدية قوية دفعت عددا من الناس الذين كانوا في الشوارع إلى البحث عن ملجأ.

وقالت الوكالة إن جسرا انهار بسبب العاصفة، وسقط على عدد من الناس، الذين كانوا يحتمون به مما سبب في وفاة 8 أشخاص وجرح العديد من الآخرين.

المصدر: وكالات