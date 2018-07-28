 
مباشر

السجناء في الولايات المتحدة يسرقون حراسهم

أخبار العالم

السجناء في الولايات المتحدة يسرقون حراسهم
Reuters BRENDAN MCDERMID
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kkqa

تمكن عدد من السجناء في ولاية أيداهو الأمريكية من سرقة أكثر من 200 ألف دولار عن طريق خرقهم النظام الإلكتروني لتحويل الأموال في سجنهم.

ونقلت صحيفة "New York Times" عن دائرة السجون المحلية أن 364 سجينا تمكنوا من تحويل 225 ألف دولار إلى حساباتهم الخاصة، مضيفة أن الحديث لا يدور عن حساباتهم المصرفية الشخصية، بل عن الحسابات الخاصة في السجون التي لا يمكن إنفاق الأموال الموجودة فيها إلاّ لأغراض معينة مثل شراء الكتب والملابس والمواد الغذائية في المحل التابع للسجن.

وأشارت إلى أن الخسائر المادية هذه لا يتكبدها دافعو الضرائب، بل شركة "JPAY" الخاصة التي وضعت أجهزة لتحويل الأموال وتبادل الرسائل ودخول الإنترنت بالنسبة للسجناء. وتمكنت الشركة من إعادة نحو 65 ألف دولار من هذا المبلغ. كما حرمت الشركة السجناء المستحوذين بصورة غير شرعية على هذه الأموال من إمكانية تحميل الموسيقى والألعاب قبل أن يعوضوا عن الضرر المادي.

هذا واتهمت دائرة السجون هؤلاء السجناء "اللصوص" بالقيام بانتهاكات إدارية، الأمر الذي قد يؤدي إلى تشديد ظروف سجنهم.

المصدر: نوفوستي

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا