اليابان.. إعصار "جونداري" يوقف 152رحلة جوية

ألغت السلطات اليابانية، اليوم السبت، أكثر من 152 رحلة جوية وعلقت المواصلات البحرية بشكل جزئي بسبب اقتراب إعصار جونداري القوي من الساحل الجنوبي الشرقي للبلاد.

وأفادت قناة "NHK" اليابانية بأن إعصار "جونداري" يتحرك من المحيط الهادئ وسيصل الساحل الياباني صباح اليوم السبت في منطقة مقاطعة تيبا. ومن المتوقع أن يتحول الإعصار بعد ذلك إلى الغرب ليضرب منطقة كانساي التي كانت قد تضررت كثيرا جراء الفيضانات والانهيارات الطينية التي تسببت فيها الأمطار الغزيرة بداية الشهر الجاري.

وتبلغ سرعة الرياح وسط الإعصار حاليا 40 مترا في الثانية، وقد تصل إلى 55 مترا في الثانية. ومن المتوقع أن يهطل في مكان مرور الإعصار خلال الساعات الـ24 المقبلة نحو 400 ملليمترا من الأمطار. وحذر الخبراء من ازدياد ارتفاع أمواج البحر إلى 10 أمتار، ودعوا سكان المناطق التي قد يجتاحها الإعصار إلى تجنب الخروج إلى البحر. كما حذرت الأرصاد الجوية من الخطر المتزايد لوقوع انهيارات طينية جراء الأمطار الغزيرة.

المصدر: نوفوستي