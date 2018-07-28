ربع مليون شخص يطوفون في شوارع كييف احتفاء بذكرى معمودية روس القديمة

قالت الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية إن نحو 250 ألف شخص شاركوا في طواف الصليب الكبير الذي جرى بمناسبة الذكرى الـ1030 لمعمودية روس القديمة، أمس الجمعة في العاصمة الأوكرانية كييف.

وأفادت وسائل إعلام أوكرانية بأن الأرثوذكسيين من المناطق الأوكرانية وروسيا وبيلاروس وصلوا إلى كييف للمشاركة في الاحتفالات.

وأضافت في وقت سابق أن جهاز الأمن الأوكراني أوصى شركات النقل الأوكرانية الكبيرة والصغيرة بعدم القيام بنقل الأرثوذكس إلى كييف، لذلك اضطر معظمهم للوصول إلى العاصمة وكأنهم "سياح عاديون".

وتقدم الطواف الكبير في كييف رئيس الكنيسية الأرثوذكسية الأوكرانية المطران أنوفري. وقام حوالي 5 آلاف من رجال الشرطة بضمان الأمن أثناء الطواف. وتم اعتقال 5 أشخاص قرب مبنى الحكومة الأوكرانية، حاولوا القيام بأعمال استفزازية.

وتجري الاحتفالات بمناسبة الذكرى الـ1030 لمعمودية روس القديمة في روسيا وبيلاروس ومولدافيا وأوكرانيا في الفترة ما بين 27 و29 من الشهر الجاري.

المصدر: وكالات