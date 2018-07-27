البنتاغون يعد قائمة "عدم شراء" برمجيات لاستبعاد روسيا والصين

قالت وكيلة وزير الدفاع الأمريكي لشؤون المشتريات والتكنولوجيا إن البنتاغون يعمل على إعداد قائمة "عدم شراء" برمجيات بهدف منع التعامل مع بائعين يستخدمون شفرات برمجية من روسيا والصين.

وقالت إيلين لورد يوم الجمعة للصحفيين إن البنتاغون يعمل منذ 6 أشهر على إعداد قائمة للباعة بهدف "عدم شراء" برمجيات منهم، وأضافت أن الهدف من القائمة هو مساعدة مسؤولي عمليات الشراء بوزارة الدفاع وشركائهم الصناعيين على تجنب شراء شيفرات تسبب مشكلات للبنتاغون ومورديه.

وصرحت في قاعة للمؤتمرات قرب مكتبها في البنتاغون "ما نفعله هو التأكد من عدم شراء برمجيات ذات منشأ روسي أو صيني، على سبيل المثال، وكثيرا ما يصعب تحديد هذا للوهلة الأولى بسبب الشركات المالكة".

وذكرت أن البنتاغون تعاون مع أجهزة المخابرات وحدد شركات معينة لا تعمل بطريقة تتسق مع معايير واشنطن الدفاعية.

وأفادت بأن تلك الشركات التي وضعت على القائمة سيتم تقديمها إلى مسؤولي الاستحواذات في البنتاغون، ولم تذكر لورد تفاصيل عن القائمة.

وقال مسؤول كبير بوزارة الدفاع، الجمعة، إن لورد ذكرت أن تقريرا مرتقبا بشأن سلسلة التوريد العسكري الأمريكية سيظهر أن البنتاغون يعتمد على مكونات صينية في بعض العتاد العسكري، كما سيظهر تقرير القاعدة الصناعية أن هناك تركيزا كبيرا على الاعتماد على دول أجنبية في التوريد، والصين حاضرة بقوة، بحسب ما جاء على لسانه.

المصدر: رويترز