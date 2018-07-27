البطريرك كيريل: دير الكهوف بكييف قلعة للأرثوذكسية في أوكرانيا

أشاد بطريرك موسكو وسائر روسيا كيريل بدور دير الكهوف الأثري في كييف ببقاء الدين المسيحي الأرثوذكسي في أوكرانيا التي تعيش حاليا مرحلة عصيبة من تاريخها.

وبثت قناة "إنتر" التلفزيونية، اليوم الجمعة، مقابلة أجرتها مع البطريرك كيريل بمناسبة مرور 1030 عاما على تعميد سكان روسيا القديمة (التي كانت مدينة كييف الأوكرانية حاليا عاصمة لها) على يد الأمير فلاديمير.

وذكر رئيس الكنيسة الروسية في المقابلة أن "عدو البشرية يسعى لزرع الأعشاب الضارة وتقسيم الأرثوذكسية". لكنه أشار إلى أن أبناء الكنيسة في أوكرانيا يبقون أوفياء لها، ومن بينهم رهبان دير الكهوف في كييف، "قلعة الأرثوذكسية القانونية في الأراضي الأوكرانية بل وخارجها".

وأعرب البطريرك كيريل عن أسفه لعدم وجود إمكانية لديه، "ولأسباب معروفة"، لزيارة كييف وإقامة قداسات في دير الكهوف التاريخي هناك، لكنه عبر عن أمله في أن تمر هذه الأزمنة الصعبة .

وتشهد أوكرانيا، حيث ينتمي أغلبية سكانها تاريخيا إلى المسيحية الأرثوذكسية، انقساما كبيرا بين أتباع الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية (التي تحظى باستقلالية الإدارة تحت ظل بطريركية موسكو)، وأنصار "بطريركية كييف" المعلنة من جانب واحد وغير معترف بها من قبل أسرة الكنائس الأرثوذكسية في العالم.

المصدر: نوفوستي