البريطانيون يؤيدون إجراء استفتاء جديد حول "بريكست"

كشف استطلاع للرأي نشرت نتائجه يوم الجمعة للمرة الأولى أن غالبية البريطانيين يؤيدون إجراء استفتاء جديد حول النتيجة النهائية للمفاوضات حول بريكست.

وكشف الاستطلاع الذي أجراه معهد "يوغوف" لصحيفة "ذي تايمز" البريطانية وشمل 1653 شخصا أن حوالي 42 بالمئة من البريطانيين يرون أنه من الضروري تنظيم استفتاء جديد بعد المفاوضات، مقابل 40 بالمئة لا يرغبون بذلك.

وكانت فكرة تنظيم استفتاء جديد تدعمها منظمة "بيبل فوت" تقدمت في الأسابيع الأخيرة مع الدعم الذي قدمته وزيرة التعليم السابقة جاستن غرينينغ.

وأطلقت صحيفة "ذي إندبندنت" البريطانية الأربعاء عريضة جمعت أكثر من 200 ألف توقيع حتى صباح الجمعة.

ويأتي هذا الاستطلاع بينما رفض كبير المفاوضين الأوروبيين ميشال بارنييه، الخميس، خطة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي التي تهدف إلى الإبقاء على علاقات تجارية وثيقة مع القارة بعد بريكست المقرر في 29 مارس 2019، عبر إقامة نظام جديد لمراقبة السلع يمكن لبريطانيا أن تؤمن عبره مراقبة وجمع الرسوم الجمركية على حدودها مع الاتحاد الأوروبي.

المصدر: أ ف ب