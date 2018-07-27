سيئول تستدعي مسؤولا صينيا بعد اختراق طائرة لمنطقة دفاعها الجوي

قالت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية إن سيئول استدعت مسؤولا بالسفارة الصينية يوم الجمعة، احتجاجا على تحليق طائرة عسكرية صينية في منطقة الدفاع الجوي للبلاد في ثالث حادثة هذا العام.

وأفادت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، في بيان، بأن سيئول دفعت بمقاتلات لاعتراض طائرة عسكرية صينية، دخلت منطقة الدفاع الجوي للبلاد.

وأضاف البيان أن الطائرة الصينية أمضت أكثر من 4 ساعات في منطقة الدفاع الجوي بعد أن حلقت بالقرب من صخرة مغمورة في المنطقة التي تسيطر عليها سيئول وتطالب بها بكين.

وأكدت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أنها استدعت دو نونغ يي، الملحق العسكري في سفارة بكين، وحثت الصين "بكل صرامة" على اتخاذ خطوات لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.

وأضافت أن حكومة بلادها تعبر عن أسفها وتتعامل مع الأمر بجدية شديدة.

وأشارت الوزارة إلى أن طائرات حربية صينية حلقت بنفس الطريقة فوق منطقة الدفاع الجوي الخاصة بكوريا الجنوبية في فبراير وأبريل بينما جرى رصد حادثتين مماثلتين على الأقل العام الماضي.

من جهته، صرح المتحدث باسم الخارجية الصينية، كنغ شوانغ، للصحفيين في بكين أنه ليس لديه علم بالأمر وأحال الأسئلة إلى وزارة الدفاع التي لم ترد حتى الآن على طلب للتعقيب.

المصدر: رويترز