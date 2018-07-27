ترامب منفتح لزيارة موسكو وينتظر بوتين في واشنطن بعد 1 يناير

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "منفتح" لزيارة موسكو بغية عقد لقاء قمة بنظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وأكدت المتحدثة الرسمية باسم الإدارة الأمريكية سارة ساندرز للصحفيين اليوم جاهزية ترامب لزيارة العاصمة الروسية بعد تلقيه دعوة رسمية من الكرملين.

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وتابعت أن سيد البيت الأبيض يتطلع إلى استقبال نظيره الروسي في واشنطن بعد 1 يناير المقبل.

وأعرب بوتين في وقت سابق من اليوم استعداده للقاء ترامب سواء في واشنطن أو في موسكو، داعيا الرئيس الأمريكي لزيارة العاصمة الروسية.

ولفت بوتين إلى أنه وترامب يرغبان في عقد قمة جديدة، مشيرا إلى ضرورة تهيئة الظروف الملائمة لذلك.

وعقد بوتين وترامب في 16 يوليو الجاري أول لقاء قمة كامل النطاق بينهما في العاصمة الفنلندية هلسنكي.

وكانت الإدارة الأمريكية قد أكدت أن ترامب طلب من مستشاره للأمن القومي جون بولتون دعوة بوتين لزيارة واشنطن في الخريف المقبل، ولكن في وقت لاحق أعلنت واشنطن عن إرجاء هذه الزيارة المحتملة إلى العام المقبل.

المصدر: رويترز