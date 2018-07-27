البنتاغون ينفي تقريرا حول ضربة أمريكية محتملة لإيران

نفى وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس صحة التقرير الإعلامي الأسترالي، الذي تحدث عن تحضيرات واشنطن لشن ضربات على الأهداف النووية في إيران الشهر المقبل.

ووصف ماتيس، في تصريح إلى الصحفيين بالبنتاغون، هذا التقرير الذي نشرته شبكة ABC الإعلامية، نقلا عن مسؤولين أستراليين كبار رفضوا الكشف عن أسمائهم، بأنه "محض خيال".

وكان رئيس الوزراء الاسترالي مالكولم ترنبول قد شدد على أن هذا التقرير مجرد مزاعم، مشيرا إلى أنه لا أساس للاعتقاد بأن ترامب يحضر لمواجهة عسكرية مع إيران.

وذكر تقرير ABC، نقلا عن مصدر أمني أسترالي رفيع المستوى، أن المواقع العسكرية السرية الأسترالية قد تُستخدم لمساعدة الأمريكيين في جمع معلومات استخباراتية وتحديد أهداف في الحملة العسكرية الأمريكية المقبلة.

وجاء ذلك في وقت تصاعدت فيه حدة التوتر بين طهران وواشنطن بشكل ملحوظ، حيث يتبادل الطرفان التهديدات باللجوء إلى الخيار العسكري ضد بعضهما البعض.

المصدر: رويترز