 
مباشر
عاجل
مراسلنا: مقتل فلسطيني متأثرا بجراح أصيب بها في الرأس شرق خان يونس بقطاع غزة

البنتاغون ينفي تقريرا حول ضربة أمريكية محتملة لإيران

أخبار العالم

البنتاغون ينفي تقريرا حول ضربة أمريكية محتملة لإيران
Reuters Adnan Abidi
جيمس ماتيس
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kkml

نفى وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس صحة التقرير الإعلامي الأسترالي، الذي تحدث عن تحضيرات واشنطن لشن ضربات على الأهداف النووية في إيران الشهر المقبل.

ووصف ماتيس، في تصريح إلى الصحفيين بالبنتاغون، هذا التقرير الذي نشرته شبكة ABC الإعلامية، نقلا عن مسؤولين  أستراليين كبار رفضوا الكشف عن أسمائهم، بأنه "محض خيال".

وكان رئيس الوزراء الاسترالي مالكولم ترنبول قد شدد على أن هذا التقرير مجرد مزاعم، مشيرا إلى أنه لا أساس للاعتقاد بأن ترامب يحضر لمواجهة عسكرية مع إيران.

وذكر تقرير ABC، نقلا عن مصدر أمني أسترالي رفيع المستوى، أن المواقع العسكرية السرية الأسترالية قد تُستخدم لمساعدة الأمريكيين في جمع معلومات استخباراتية وتحديد أهداف في الحملة العسكرية الأمريكية المقبلة.

وجاء ذلك في وقت تصاعدت فيه حدة التوتر بين طهران وواشنطن بشكل ملحوظ، حيث يتبادل الطرفان التهديدات باللجوء إلى الخيار العسكري ضد بعضهما البعض.

المصدر: رويترز

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

شاهد بالفيديو.. حفرة عملاقة وعميقة تظهر في مدينة روسية بشكل مفاجئ