وزارة الطوارئ الروسية جاهزة لإزالة الألغام في سوريا

أجرت وزارة الطوارئ الروسية محادثات مع الأمم المتحدة حول موضوع تطهير الأراضي السورية من الألغام.

وقال المكتب الصحفي للوزارة: "في الفترة ما بين 20 و27 من الشهر الجاري أجرت مجموعة من الخبراء من وزارة الطوارئ الروسية لقاءات ومشاورات عمل في بيروت ودمشق مع قيادة المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة لإزالة الألغام وممثلي الحكومة السورية، وذلك بهدف مناقشة المشاريع متعددة الجوانب لإزالة الألغام في سوريا. مع الأخذ بعين الاعتبار موقف الحكومة الروسية فإن وزارة الطوارئ تؤكد جاهزيتها للانضمام للعمل على إزالة الألغام تحت رعاية هيئة الأمم المتحدة.

كما أعلنت الوزارة نيتها التعاون مع المنظمات الدولية بتدريب الخبراء لإزالة الألغام وتدريب السكان المحليين على إزالة الألغام بأنفسهم. ومن المخطط أيضا مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية للاجئين السوريين.

المصدر: تاس