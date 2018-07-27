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رسميا.. حركة عمران خان تفوز في الانتخابات العامة بباكستان

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رسميا.. حركة عمران خان تفوز في الانتخابات العامة بباكستان
AFP /Getty Images/ Farooq Naeem
مؤيدو عمران خان يحتفلون بفوزه في الانتخابات
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أظهرت نتائج جزئية للانتخابات العامة التي أجريت في باكستان مؤخرا تقدم "حركة الإنصاف" بزعامة المعارض عمران خان على أكبر منافسيها "الرابطة الإسلامية" و"حزب الشعب".

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وأكدت نتائج جزئية نشرتها اللجنة الانتخابية صباح اليوم، بعد فرز أكثر من 80% من أصوات الناخبين، أن حركة عمران خان، أسطورة الكريكيت، تأتي حاليا في الطليعة بحصولها على 114 مقعدا من أصل 272 مقعدا في البرلمان، لتليها "الرابطة الإسلامية"، بقيادة رئيس الوزراء المعتقل نواز شريف (62 مقعدا)، ثم "حزب الشعب" بقيادة بيلاوال بوتو زرداري (43 مقعدا)، وهذا الفارق لم يعد من الممكن تقليصه.

في الوقت نفسه، يحتاج الحزب الفائز إلى 137 مقعدا ليتمكن من تشكيل حكومة بمفرده، ما يعني أن حركة خان ستضطر على الأرجح إلى البحث عن حلفاء لتشكيل الحكومة المقبلة.

ورفضت اللجنة الانتخابية الانتقادات الموجهة لها لتأخرها في إنجاز فرز الأصوات، معللة ذلك بـ"المشاكل التقنية"، وأكد أمينها العام بابر يعقوب أن الانتخابات كانت حرة ونزيهة.

المصدر: أ ف ب

// 26.06.2018 по тикету 15478

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