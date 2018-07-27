ترامب: فريق مولر ليس سوى "عصابة الديمقراطيين الأشرار الثلاثة عشر"

علق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بسخرية على سير التحقيقات في تدخل روسيا المزعوم في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة والتواطؤ بين حملته الانتخابية وموسكو.

إقرأ المزيد

وغرد ترامب على صفحته في تويتر، اليوم الجمعة: "عدت مساء أمس إلى واشنطن من جولتي في البلاد، فسمعت من جديد أنباء أصبحت مضحكة مفادها أن (المحقق الخاص المكلف بالتحقيق في "التدخل الروسي") روبرت مولر، الذي يسبب المشاكل دوما، وعصابته المكونة من الديمقراطيين الأشرار الثلاثة عشر، لا يستطيعون الكشف عن أي تواطؤ، وهو أمر واضح تماما".

Arrived back in Washington last night from a very emotional reopening of a major U.S. Steel plant in Granite City, Illinois, only to be greeted with the ridiculous news that the highly conflicted Robert Mueller and his gang of 13 Angry Democrats obviously cannot find Collusion... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ٢٧ يوليو ٢٠١٨

وفي مايو 2017 باشر مولر تحقيقه في ملف التدخل الروسي المفترض في الانتخابات الرئاسية الأمريكية والتواطؤ المزعوم بين مستشاري ترامب وموسكو.

ونفى الرئيس الأمريكي نفسه وأعضاء إدارته مرارا الشبهات حول أي اتصالات غير شرعية بينهم وبين مسؤولين روس أثناء حملة ترامب عام 2016. من جهتها نفت موسكو أكثر من مرة مزاعم عن أي مساع لها للتأثير على سير العملية الانتخابية في الولايات المتحدة.

المصدر: تاس