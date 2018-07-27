بوتين: مستعد للقاء ترامب سواء في موسكو أو واشنطن

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعداده لعقد لقاء جديد مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، سواء في موسكو أو في واشنطن.

وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي له في أعقاب أعمال قمة "بريكس" في جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا: "أما بخصوص اللقاءات فأفهم جيدا ما قاله الرئيس ترامب، ولديه رغبة في عقد مزيد من اللقاءات. وأنا مستعد لذلك".

وتابع قائلا: "ولكن ذلك يتطلب الظروف المواتية، ويجب تهيئة هذه الظروف، بما في ذلك في بلدينا. ونحن على استعداد لمثل هذه اللقاءات، ومستعدون لدعوة الرئيس ترامب إلى موسكو. ولديه هذه الدعوة (لزيارة روسيا)، وانا تحدثت معه عن ذلك".

وأكد بوتين كذلك استعداده للتوجه إلى واشنطن للقاء ترامب إن تمت تهيئة الظروف المناسبة هناك.

وأشار بوتين إلى أن لقاءاته مع ترامب مفيدة ليس فقط بالنسبة لروسيا والولايات المتحدة، بل وللعالم بأسره، مشيرا إلى أن المواضيع التي يناقشها مع الرئيس الأمريكي "تخص عددا كبيرا من دول العالم، وأوروبا كلها".

وتابع: "إن لم نبدأ المباحثات اليوم، فستنتهي معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "ستارت 3" في عام 2021".

إقرأ المزيد

وبشأن سوريا أضاف أن الاتصالات الحالية غير كافية، ويجب أن تكون هناك لقاءات على مستوى القمة، إذ "توجد هناك حاجة لتلبية مصالح كافة دول المنطقة، أي سوريا ذاتها وإيران وإسرائيل وتركيا وغيرها من دول المنطقة مثل الأردن ولبنان ومصر وإلى آخر ذلك".

وأما الاتفاق النووي الإيراني فاعتبره الرئيس بوتين "أداة فعالة لردع سباق التسلح وانتشار أسلحة الدمار الشامل"، مضيفا أن كل تلك المواضيع يجب مناقشتها، والاتصالات الهاتفية لم تعد تفي بالغرض.

هذا، وكانت الإدارة الأمريكية قد أعلنت أن الرئيس دونالد ترامب طلب من مستشاره للأمن القومي جون بولتون دعوة الرئيس بوتين لزيارة واشنطن في الخريف المقبل، ولكن في وقت لاحق أعلنت واشنطن عن إرجاء هذه الزيارة المحتملة إلى العام المقبل.

المصدر: RT، وكالات