حرائق الغابات في كاليفورنيا تقترب من مدينة ريدينغ

اقتربت حرائق الغابات التي تجتاح ولاية كاليفورنيا الأمريكية من مدينة ريدينغ، التي يقطنها 92 ألف شخص.

ونقلت وكالة "أسوشتد برس" عن ممثلي دائرة الإطفاء المحلية: "تتحرك النار بسرعة وتدمر كل شيء في طريقها".

وأضافت أن عددا من الأشخاص، بمن فيهم مدنيون ورجال إطفاء قد أصيبوا بجروح جراء الحرائق، دون ذكر العدد الدقيق للمصابين.

وذكرت الوكالة أن مقاطعتي كيسفيك وشاستا أصبحتا الأكثر تضررا من الحرائق، مشيرة إلى أن رجال الإطفاء يحاولون حاليا وقف انتشار الحرائق عن طريق بناء الحواجز، غير أن هذه الإجراءات لا تساعد.

وأفادت وسائل الإعلام الأمريكية، أمس الخميس، بأن الشرطة اعتقلت الأمريكي براندون ماكغلوفر (32 عاما) المشتبه به بتنظيم عدد من الحرائق، التي أسفرت فيما بعد عن نشوب حرائق غابات كبيرة.

وتزداد مكافحة انتشار الحرائق صعوبة بسبب درجة الحرارة العالية والجفاف.

المصدر: إنترفاكس