رئيسة كرواتيا تتحدث عن نتائج لقاءاتها مع الرئيس بوتين

تحدثت رئيسة كرواتيا كوليندا غرابار كيتاروفيتش في لقاء مع قناة "HRT" الوطنية عن تأثير لقاءاتها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على تطوير العلاقات بين البلدين.

وردا على سؤال صحفي حول احتمال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى كرواتيا قالت غرابار كيتاروفيتش: "نعم، يدور هناك الحديث عن احتمال هذه الزيارة. طبعا إنها تتوقف على جدول أعمال بوتين وجدول أعمالي... أعتقد أنها ستتم عندما نتفق على جدول أعمال الزيارة، وخاصة على برنامج المحادثات".

وأضافت أنها، والرئيس بوتين، توصلا أثناء لقائهما على هامش مونديال 2018 في روسيا إلى "اتفاق بشأن عدد من القضايا التي تمت مناقشتها سابقا أثناء محادثاتنا في سوتشي".

وأشارت إلى أنها وبوتين اتفقا على أن الدولتين حققتا تقدما جديا في علاقاتهما، واعتبرا ذلك "أساسا جيدا لمواصلة الحركة إلى الأمام".

كما شددت غرابار كيتاروفيتش على أنه من المهم جدا بالنسبة لها أن روسيا "تدعم بالكامل وحدة أراضي وسيادة البوسنة والهرسك المجاورة التي يعيش فيها الكثير من الكرواتيين".

هذا وذكرت رئيسة كرواتيا أنها تشارك في المحادثات مع الجانب الروسي بشأن مصير شركة "Agrokor" الزراعية الكرواتية منذ بدايتها، قائلة: "انهم يؤكدون لي أن لديهم أفضل النوايا".

وتعد "Agrokor" أكبر شركة كرواتية خاصة عينت السلطات الكرواتية فيها في أبريل العام الماضي إدارة طارئة. ويبلغ حجم ديون هذه الشركة للبنوك الروسية (1,3 مليار يورو)، أي ثلث ديونها الإجمالية.

وقامت رئيسة كرواتيا كوليندا غرابار كيتاروفيتش بزيارة رسمية إلى مدينة سوتشي الروسية في أكتوبر عام 2017. كما حضرت الشهر الجاري مباريات منتخب بلادها لكرة القدم في مدينتي نيجني نوفغورود وموسكو أثناء مونديال 2018 في روسيا.

المصدر: نوفوستي