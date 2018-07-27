أردوغان يدعو للتعاون بين منظمة التعاون الإسلامي و"بريكس"

دعا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى التعاون بين دول منظمة التعاون الإسلامي ودول مجموعة "بريكس".

وأشار أردوغان في كلمته خلال الاجتماع الموسع لدول "بريكس" والدول المدعوة لحضور قمتها في جوهانسبورغ ("بريكس+") أشار إلى أنه لا يمثل في القمة تركيا فحسب، بل ومنظمة التعاون الإسلامي، التي تترأسها تركيا حاليا، وأعرب عن أمله بتطوير التعاون بين المنظمة ومجموعة "بريكس".

وتابع الرئيس التركي: "نحن نعيش فترة صعبة، لكن النظام العالمي القائم لا يراعي إلا مصالح مجموعة صغيرة من الدول السعيدة ويتناسى الأغلبية".

ودعا أردوغان إلى تغيير هذا النظام، مشددا على أهمية دور "بريكس" في العالم المعاصر.

إقرأ المزيد

وذكر أردوغان أن بلاده حولت في العام الماضي 8.4 مليار دولار لتحقيق مشاريع تنموية في الدول النامية، كما أعاد إلى الأذهان دور تركيا في استقبال اللاجئين، الذين بلغ عددهم على أراضيها 4 ملايين شخص، منهم 3.5 مليون من سوريا، حسب قوله.

ولفت إلى أن وزارة المالية التركية تجري مفاوضات حول عضوية تركيا المحتملة في بنك "بريكس" الجديد للتنمية، معربا عن أمله بإتمام المفاوضات بأسرع ما يمكن.

واكد أن حضور تركيا في قمة "بريكس" سيساعد في صياغة رؤية مشتركة في مسائل التجارة والاستثمارات.

المصدر: تاس