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وسائل إعلام: الشرطة والمحتجون يستخدمون الغاز المسيل للدموع في بولندا

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وسائل إعلام: الشرطة والمحتجون يستخدمون الغاز المسيل للدموع في بولندا
Globallookpress
احتجاجات أمام القصر الرئاسي في وارسو، بولندا، 26 يوليو 2018
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استخدم المتظاهرون وأفراد الشرطة في العاصمة البولندية وارسو، الغاز المسيل للدموع ضد بعضهم البعض.

وأفادت قناة "TVN 24" بأن احتجاجات جماهيرية واسعة على تغيير النظام القضائي في البلاد جرت أمس الخميس أمام القصر الرئاسي في وارسو والمدن البولندية الأخرى.

ونقلت القناة عن الشرطة البولندية أن أفرادها اضطروا لاستخدام الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين "بسبب الخطر" المتأتي من جانبهم. وذكرت أن "شخصا ما من الحشد استخدم الغاز المسيل للدموع ضد رجال الشرطة".

من جانبه أكد أحد شهود العيان استخدام الغاز من قبل رجال الشرطة.

ولم تعلن حتى الآن أي معلومات حول اعتقالات في صفوف المحتجين.

المصدر: نوفوستي

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