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الكنيسة الكاثوليكية الإيطالية تكتشف "شيطانا" في الحكومة الجديدة

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الكنيسة الكاثوليكية الإيطالية تكتشف
Maule / Fotogramma / Ropi / Globallookpress.com
وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني
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شبّهت المجلة الإيطالية الكاثوليكية Famiglia Cristiana"" وزير الداخلية ماتيو سالفيني بالشيطان، بسبب مواقفه المتشددة والقاسية ضد المهاجرين، وفقا لما ذكرته صحيفة "ذي لوكال" اليوم.

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ووفقا للصحيفة، خرجت المجلة مع عنوان Vade ريترو سالفيني ("اذهب بعيدا ، سالفيني"). هذه العبارة هي إشارة إلى التعبير اللاتيني الرمزي:" إلى الجحيم أيها الشيطان"، والذي أصبح أيضًا اسمًا لمقطع صلاة كاثوليكية.

واعتبرت "ذي لوكال" أنه "هكذا، كانت ردة فعل الكنيسة مع اللهجة العدوانية لوزير الداخلية" ضد المهاجرين واللاجئين.

وأوضحت المجلة الإيطالية الكاثوليكية Famiglia Cristiana"" في مقالتها عن وزير داخلية البلاد، أنه "من أجل إنقاذ البشرية من الافتقار للروحانية، يجب علينا حماية الحياة. حياة الجميع". وأكدت أنها لم تسترشد في مقالها بحقه بأي اعتبارات شخصية أو أيديولوجية عند كتابة المقال.

وتسبب هذا المقال في إثارة استنكار وزير الداخلية الإيطالي  نفسه، فرد عليها بالقول "أنا لا أطمح لتعليم شخص ما أمرا معينا، أنا لست مسيحيًا مثاليًا، لكنني أعتقد أنني لا أستحق كل هذا الهجاء. خاصة أن المزيد من الناس يبدون تأييدهم لي كل يوم"، حسبما كتب في الشبكات الاجتماعية.

بعد وصوله إلى السلطة قبل أشهر معدودة، وعد سالفيني، زعيم الحزب الإيطالي اليميني "عصبة الشمال" بوقف وصول المهاجرين واللاجئين إلى البلاد وتسريع ترحيلهم. وتدين الصحيفة الكاثوليكية سياسة وزير الداخلية الصارمة وعديمة الشفقة والرحمة في هذا المجال.

المصدر: لينتا رو

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