وفد سلوفاكي يزور القرم

أعلن رئيس مجلس سلوفاكيا الوطني (البرلمان)، أندريه دانكو، أن وفدا يضم 20 نائبا ورجل أعمال سلوفاكيين سيزور شبه جزيرة القرم في الفترة ما بين 1 - 4 من الشهر القادم.

ونقلت صحيفة "ايزفيستيا" عن دانكو، أنه يدعم زيارة الوفد السلوفاكي إلى شبه جزيرة القرم الروسية في مطلع شهر أغسطس القادم.

كما انتقد السياسي السلوفاكي تصرفات السفير الأوكراني لدى بلاده، يوري موشكا، الذي عبر في وقت سابق عن معارضته لهذه الزيارة.

وأوضحت الصحيفة، أن الوفد السلوفاكي الذي يضم الساسة ورجال الأعمال السلوفاكيين سيقوم بزيارة عمل إلى شبه الجزيرة الروسية، الأمر الذي أثار استياء لدى الدبلوماسيين الأوكرانيين في براتسلافا (عاصمة سلوفاكيا) الذين اعتبروها أمرا غير مقبول.

من جهتها صرحت وزارة خارجية سلوفاكيا بأنها لا تنوي منع الوفد من زيارة القرم. وقال المكتب الصحفي للوزارة: "إنها زيارة شخصية. ولا نتصور كيف يمكننا حظر مثل هذه الزيارات".

هذا وأشار النائب في مجلس سلوفاكيا الوطني بيوتر مارتشيك الذي يترأس الوفد إلى أن هذه الزيارة تهدف إلى الإطلاع على الوضع في المنطقة، وإقامة اتصالات مع القرم".

المصدر: نوفوستي