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مافيا المخدرات: 70 ألف دولار مقابل رأس كلب

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مافيا المخدرات: 70 ألف دولار مقابل رأس كلب
Globallookpress
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اقترحت جماعة إجرامية كبيرة في كولومبيا تختص في تجارة الكوكائين، مكافأة بمبلغ 200 مليون بيسو (نحو 69,5 ألف دولار) مقابل حياة كلب شرطة معروف.

وكتب موقع "Tvnotas" أن كلب الرعي الألماني الملقب "الشبح" يخدم في دائرة مكافحة المخدرات،  مضيفا أن هذا الكلب نجح في العثور على نحو 9 أطنان من الكوكائين خلال السنوات الـ3 الأخيرة.

وأشار إلى أن إنجازات هذا الكلب ألحقت ضررا كبيرا بمصالح عصابة "عشيرة الخليج"، الأمر الذي دفع زعيمها، داريو أوسوغا، لتقديم مثل هذه المكافأة الكبيرة مقابل حياة هذا الكلب.

وبسبب الأنباء حول المكافأة قررت شرطة كولومبيا تحويل الكلب "الشبح" للعمل في مطار "ال دورادو" الدولي في العاصمة بوغوتا، حيث ستكون حياة الكلب أقل عرضة للخطر.

المصدر: نوفوستي

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