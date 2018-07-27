يوليا سكريبال تتصل بأقربائها في روسيا وتتحدث عن صحة أبيها

اتصلت الروسية يوليا سكريبال ابنة العقيد الروسي السابق سيرغي سكريبال الذي تم تسميمه في بريطانيا، بشقيقتها (ابنة عمها) فيكتوريا المقيمة في روسيا، وتحدثت لها هاتفيا عن صحة أبيها.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن فيكتوريا قولها: "تحدثت مع يوليا في الـ24 من يوليو الجاري وهو عيد ميلاد جدتنا. وهي اتصلت بي لتهنئة الجدة، وقالت إن كل شيء عندها على ما يرام، وإن أباها (سيرغي) يتنفس عن طريق جهاز القصبة الهوائية".

وأضافت فيكتوريا، أن يوليا لم تذكر موعد عودتها المحتملة إلى روسيا.

هذا وأفادت فيكتوريا بأنها تنوي تقديم الوثائق للحصول على التأشيرة البريطانية من جديد نهاية الشهر الجاري لغرض الالتقاء بشقيقتها يوليا ببريطانيا، وذلك بعد أن رفضت لندن منحها التأشيرة عدة مرات في الربيع الماضي.

وتم تسميم العقيد الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا في الـ4 من مارس الماضي في مدينة سالزبوري البريطانية. وأعلنت السلطات البريطانية آنذاك أن تسميمهما نفذ باستخدام مادة شل الأعصاب المسماة "نوفيتشوك" التي يزعم أنها تنتج في روسيا. واتهمت لندن موسكو بالتورط في هذا الحادث. ونفت روسيا هذه الاتهامات بالكامل وطالبت بإشراكها في التحقيق البريطاني بهذه القضية.

المصدر: تاس