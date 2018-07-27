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يونهاب: الكوريتان تتفقان على عقد محادثات عسكرية نهاية الشهر

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يونهاب: الكوريتان تتفقان على عقد محادثات عسكرية نهاية الشهر
Globallookpress
المحادثات العسكرية بين الكوريتين في قرية بانمونجوم الحدودية، 14 يونيو 2018
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أفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية أن الكوريتين الشمالية والجنوبية اتفقتا على عقد محادثات عسكرية الثلاثاء المقبل حيث يسعى الجانبان لنزع فتيل التوتر وسط تحسن في العلاقات.

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ونقلت يونهاب عن وزارة الدفاع في سيئول، اليوم الجمعة، أن المحادثات على مستوى الجنرالات ستعقد في قرية بانمونجوم الحدودية الواقعة داخل المنطقة منزوعة السلاح التي تفصل بين الكوريتين.

ولم يعلن على الفور جدول أعمال المحادثات.

وكانت آخر مرة عقد فيها الجانبان محادثات عسكرية من هذا النوع في يونيو الماضي.

المصدر: رويترز

// 26.06.2018 по тикету 15478

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