// 26.06.2018 по тикету 15478
يونهاب: الكوريتان تتفقان على عقد محادثات عسكرية نهاية الشهر
Globallookpress
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أفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية أن الكوريتين الشمالية والجنوبية اتفقتا على عقد محادثات عسكرية الثلاثاء المقبل حيث يسعى الجانبان لنزع فتيل التوتر وسط تحسن في العلاقات.
ونقلت يونهاب عن وزارة الدفاع في سيئول، اليوم الجمعة، أن المحادثات على مستوى الجنرالات ستعقد في قرية بانمونجوم الحدودية الواقعة داخل المنطقة منزوعة السلاح التي تفصل بين الكوريتين.
ولم يعلن على الفور جدول أعمال المحادثات.
وكانت آخر مرة عقد فيها الجانبان محادثات عسكرية من هذا النوع في يونيو الماضي.
المصدر: رويترز
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