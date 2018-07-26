ثالث أكبر شركة تكرير في الهند تُلغي شحنة نفط إيراني

قالت مصادر مطلعة، الخميس، إن "هندوستان بتروليوم كروب" الهندية ألغت شراء شحنة من النفط الإيراني هذا الشهر بعد رفض شركة التأمين التي تتعامل معها ضمان الشحنة بسبب العقوبات الأمريكية.

وجددت هندوستان، ثالث أكبر شركة تكرير مملوكة للدولة في الهند، وثيقة التأمين على منشآتها، والتي توفر الحماية من أي حادث في مصفاتها أو مواقع التخزين، في أوائل يوليو.

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وقالت المصادر إن الوثيقة الجديدة لن توفر حماية من أي حادث يتعلق بنفط إيراني يُكرر أو يخزن في مصافيها.

وأضافت المصادر، أن هندوستان كانت تخطط لتحميل مليون برميل من الخام الإيراني على الناقلة أنكاليشوور، (من فئة سويزماكس)، في أوائل يوليو لكنها ألغت الصفقة لعجزها عن إعادة بيعها.

والهند ثاني أكبر مشتر للخام الإيراني بعد الصين، وفي غياب التغطية التأمينية لحماية مصافيها ربما تخفض شركات التكرير وارداتها في وقت أقرب من المتوقع.

وأعلنت الولايات المتحدة في شهر مايو أنها تخطط لإعادة فرض بعض العقوبات على إيران بداية من أغسطس، مع بدء سريان العقوبات الكاملة في نوفمبر، بعد انسحاب واشنطن من اتفاقية 2015 التي تقلص برنامج طهران النووي

ولدى الشركات مهلة حتى 4 نوفمبر لتصفية أنشطتها بشكل كامل مع إيران لتفادي خطر وقف تعاملاتها من خلال النظام المالي الأمريكي.

ورغم ذلك، قطعت بنوك، وشركات تأمين وشحن بحري، بالفعل روابطها مع إيران، ودون تمويل أو تغطية تأمينية فستضطر شركات التكرير إلى وقف مشترياتها.

وتعتمد شركات التأمين الهندية على الشركة العامة للتأمين، التي تديرها الدولة، في إعادة التأمين والتي تعتمد بدورها على شركات إعادة التأمين الغربية للتحوط من المخاطر.

المصدر: رويترز