مصرع مستوطن إسرائيلي وإصابة اثنين آخرين بعملية طعن بمستوطنة آدام ومقتل منفذها

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أن ثلاثة إسرائيليين أصيبوا بجروح جراء عملية طعن في مستوطنة آدام بالضفة الغربية، مشيرا إلى أن "الإرهابي" الذي نفذها "تم التعامل معه".

وأفادت مراسلتنا لاحقا بأن الإسعاف الإسرائيلي أكد وفاة أحد المستوطنين المصابين متأثرا بجراحه.

من جانبه، أوضح التلفزيون الإسرائيلي الرسمي أن رجلا إسرائيليا (50 عاما) توفي في مستشفى هداسا بالقدس، فيما لا يزال المصاب الثاني، وهو رجل في الثلاثين من عمره، في حالة خطرة، أما الثالث فجروحه طفيفة.

Moments ago, a terrorist carried out a stabbing attack in the community of Adam, north of Jerusalem. There are three injured civilians at the scene. The terrorist was neutralized. More details to follow — IDF (@IDFSpokesperson) ٢٦ يوليو ٢٠١٨

من جهتها، قالت وكالة "معا" الفلسطينية للأنباء إن شابا فلسطينيا قتل برصاص الجنود الإسرائيليين بدعوى طعن ثلاثة مستوطنين في مستوطنة آدام قرب رام الله.

معا

ونقلت الوكالة عن مصادر عبرية أن المنفذ دخل إلى المستوطنة ونفذ عملية الطعن داخل منزل وتم إطلاق النار عليه، ما أدى إلى مقتله .ووصفت إصابة اثنين من الجرحى بالخطيرة والثالثة متوسطة، فيما دفعت القوات الإسرائيلية بجنودها إلى مكان العملية وبدأت البحث والتمشيط خوفا من وجود منفذ آخر.

وكالات