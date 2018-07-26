أوروبا تتراجع أمام هجوم ترامب التجاري عليها

إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن بلاده ستكون سعيدة جدا بإلغاء جميع الرسوم الجمركية مع الاتحاد الأوروبي، يشكل دليلا على تراجع أوروبا أمام هجمته التجارية على جميع الجبهات.

إقرأ المزيد

تصريحات ترامب جاءت أثناء لقائه برئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر في واشنطن الذي دعا إلى خفض الرسوم بين الطرفين.

فقد أعلن الرئيس الأمريكي يوم أمس الأربعاء، بعد اجتماع مع رئيس المفوضية الأوروبية، بأنهما اتفقا على خفض الحواجز التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض ويونكر إلى جواره:" اتفقنا على العمل نحو الوصول بالرسوم الجمركية والحواجز غير الرسوم الجمركية والدعم إلى الصفر في تجارة السلع الصناعية ما عدا السيارات".

وأضاف:" سنعمل أيضا على تقليل الحواجز وزيادة التجارة في الخدمات والكيماويات والأدوية والمنتجات الطبية وكذلك فول الصويا".

وكان ترامب قد صرح قبيل بدء الاجتماع مع الوفد الأوروبي في البيت الأبيض:" يحدونا الأمل بأن نتمكن من التوصل إلى شيء ما" من أجل تجارة أكثر نزاهة مع أوروبا. وأضاف: "إذا تمكنا من الاتفاق على جعل التبادل التجاري بيننا بلا رسوم جمركية أو حواجز أو دعم فإن الولايات المتحدة ستكون راضية للغاية".

من جانبه، قال يونكر للصحفيين: "أوروبا والولايات المتحدة تحتاجان إلى العمل معا في هذا المضمار.. نحن شركاء وحلفاء حميمين ولسنا أعداء. يجب علينا أن نعمل سويا... أعتقد أنه يتوجب علينا التركيز على خفض الرسوم الجمركية بدلا من زيادتها. ذلك هو ما يجب علينا فعله".

وبدا رئيس المفوضية الأوروبية، وكأنه يسترضي ويستعطف الرئيس الأمريكي أثناء زيارته إلى واشنطن، إذ قدّم له هدية غير عادية، وهي صورة لمقبرة عسكرية.ونقلت صحيفة "The Washington Post" عن يونكر قوله، إن هذه الصورة للمقبرة العسكرية في لوكسمبورغ التي دفن فيها الجنرال الأمريكي جورج باتن المشارك في الحرب العالمية الثانية. وكتب يونكر على الصورة: "دونالد العزيز، لنتذكر تاريخنا المشترك".

وأفادت وسائل الإعلام الدولية في وقت سابق بأن ترامب ويونكر اتفقا أثناء لقائهما أمس الأربعاء على أن تبدأ الولايات المتحدة العمل على تصدير الغاز المسال إلى أوروبا. كما وافق الجانب الأوروبي على تخفيض الرسوم الجمركية الصناعية واستيراد المزيد من فول الصويا والمنتجات الزراعية الأمريكية.

وكان الرئيس الأمريكي قد عبّر عن تأييده للحروب التجارية، في خضم الجدل بشأن قراره بفرض ضريبة على واردات الصلب والألومنيوم.

وكتب على حسابه بموقع تويتر إن الولايات المتحدة "تخسر مليارات الدولارات في العمليات التجارية"، وأنه بإمكانها "الانتصار بسهولة" في الحروب التجارية. واعتبر ترامب أن هذه الحروب "أمر جيد".

وكان ترامب قد كتب على تويتر أن الولايات المتحدة ستكون "أكبر المنتصرين" في أي حرب تجارية.

وجاءت هذه التغريدة بعد تصريحات سابقة للرئيس الأمريكي مفادها أن صناعة الصلب والألومنيوم في الولايات المتحدة "دمرتها" السياسات التجارية.

وقال ترامب: "لا ينبغي أن نترك بلادنا وصناعتنا وعمالنا ضحية للاستغلال التجاري".

وتستورد الولايات المتحدة الصلب من أكثر من 100 بلد، ولا يغطي إنتاجها من الألومنيوم إلا ربع احتياجاتها.

كما ان العلاقات القوية التاريخية بين برلين وواشنطن تضررت جراء انتقادات ترامب المتكررة لألمانيا بسبب فائضها التجاري الكبير وإنفاقها الصغير نسبيا على الدفاع.

مع ذلك أكدت ميركل أن "ألمانيا هي شريك موثوق به في حلف شمال الأطلسي".

وقالت "نحن ثاني أكبر مزود بالجنود، ونحن نشارك في العديد من المهمات، وألمانيا ستبقى شريكا موثوقا به لحلف شمال الأطلسي".

المصدر: RT