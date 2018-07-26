5 قتلى في تفجير انتحاري استهدف موكبا للاستخبارات الأفغانية

قتل 5 أشخاص على الأقل وجرح 6 آخرون في تفجير انتحاري استهدف موكبا للاستخبارات الافغانية في كابول الخميس، حسب ما أعلنته الشرطة اليوم .

وأعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن الهجوم الذي استهدف "مديرية الأمن الوطني"، فيما أكد المتحدث باسم الشرطة حشمت ستانيكزاي أن الهجوم وقع الساعة الخامسة (00.30 ت.غ.).

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وأفاد حشمت ستانيكزاي أن القتلى أربعة من عناصر الاستخبارات إضافة إلى مدني، فيما الجرحى هم خمسة من عناصر الاستخبارات ومدني.

وقال ستانيكزاي إن المهاجم كان "على الأرجح" يقود سيارة محملة بالمتفجرات.

ويأتي الهجوم بعد يومين على سقوط خمس قذائف فوق منطقة سكنية في كابول مما أدى إلى جرح ثلاثة أشخاص على الأقل، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

والأحد فجّر انتحاري نفسه قرب مطار كابول الدولي مما أدى الى سقوط 23 قتيلا على الأقل بينهم السائق لدى وكالة فرانس برس محمد أختر، وأصيب 107 آخرون بجروح.

وتبنى تنظيم "داعش" هجوم الأحد، وقال إنه كان يستهدف نائب الرئيس الأفغاني عبد الرشيد دوستم، الذي عاد إلى كابول بعد أكثر من عام في المنفى.

وتنفذ حركة طالبان ومسلحو تنظيم "داعش" هجمات دامية متكررة في كابول مما يجعلها إحدى أكثر الأماكن خطرا في أفغانستان.

المصدر: أ ف ب