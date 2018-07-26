بيونغ يانغ تعيد رفات عسكريين أمريكيين إلى الولايات المتحدة

أفادت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، الخميس، بأن بيونغ يانغ ستعيد يوم الجمعة رفات عسكريين أمريكيين قُتلوا أثناء الحرب الكورية إلى الولايات المتحدة.

وجاء قرار إعادة رفات العسكريين الذين سقطوا خلال الحرب الكورية بين 1950 و1953 في الاتفاق الذي وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في 12 يونيو.

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وستتم عملية إعادة الرفات الأولى الجمعة، في الذكرى السنوية الـ65 للهدنة التي أنهت الحرب، بحسب ما نقلت "يونهاب" عن مصادر دبلوماسية.

ومن المفترض أن يتم نقل الرفات عبر أجواء مطار كالما الكوري الشمالي (شرق) حتى قاعدة أوسان الجوية، في جنوب سيئول، وبعدها يتمّ نقلها إلى مختبر في هاواي، بحسب يونهاب.

ورفض متحدث باسم الجيش الأمريكي التعليق على هذه المعلومات.

والتقى مسؤولون أمريكيون وكوريون شماليون الأسبوع الماضي في قرية بنمونغوم الحدودية، حيث تم توقيع الهدنة التي أنهت الحرب الكورية في المنطقة المنزوعة السلاح، لمناقشة هذه المسألة.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد أشار الأسبوع الماضي إلى أن إعادة الرفات ستبدأ قريبا لكنه لم يؤكد المعلومات التي نشرتها الصحافة حول عملية نقل 50 إلى 55 جثة الجمعة.

وبحسب منظمة قدامى المحاربين في الخارج، قُتل أكثر من 35 ألف أمريكي في شبه الجزيرة الكورية أثناء الحرب، ولا يزال 7700 منهم يعتبرون في عداد المفقودين بينهم 5300 في كوريا الشمالية، وقد سمح اتفاق أولي بين واشنطن وبيونغ يانغ بإعادة 229 جثة دفعة واحدة بين عامي 1990 و2005، إلا أنه عُلق بعد تدهور العلاقات بين البلدين.

المصدر: أ ف ب