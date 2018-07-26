تركيا.. توقيف مشتبه به جديد في اغتيال السفير الروسي

اعتقلت أجهزة الأمن التركية شخصا آخر للاشتباه بضلوعه في اغتيال السفير الروسي لدى أنقرة، أندريه كارلوف، عام 2016 حسبما أفادت صحيفة "مليت" التركية، اليوم الخميس.

وأوضحت الصحيفة أن اسم المشتبه به هو أوفو غ.، وهو ضابط شرطة سابق، منتميا إلى التنظيم الإرهابي الذي يقوده الداعية المعارض، فتح الله غولن (المقيم في الولايات المتحدة)، وفقا لأنقرة.

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وأشارت أجهزة التحقيق إلى أن الشخص المذكور كان يرتاد اجتماعات سرية مع قاتل السفير الروسي.

وسابقا ألقت السلطات التركية القبض على كل من رئيس مجموعة "غورو" الإعلامية، خير الدين أيدينباش، وكذلك مصطفى تيمور أوزكان، منظم المعرض الذي قتل الدبلوماسي الروسي فيه.

وجرى اغتيال أندريه كارلوف في 19 ديسمبر 2016، أثناء إلقائه كلمة في افتتاح معرض للصور الفوتوغرافية في أنقرة، حيث أطلق الشرطي، مولود ميرت ألطنطاش، النار عليه من مسدسه عدة مرات، قبل أن تتم تصفيته برصاص عناصر الأمن.

وصنفت وزارة الخارجية الروسية اغتيال السفير الروسي بالهجوم الإرهابي، فيما فتحت لجنة التحقيق الروسية ملفا جنائيا في الحادث باعتباره "عملا من أعمال الإرهاب الدولي".

وفي 19 ديسمبر 2017، نقلت صحيفة "الصباح" التركية عن النيابة العامة أن قاتل السفير الروسي كان متصلا بفتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو 2016. وبحسب أجهزة التحقيق، كان غولن يعرف ميرت ألطنطاش شخصيا ويتلقى كل المعلومات المتعلقة بالتحضير للاعتداء عبر هاتفه النقال.

المصدر: تاس