ترامب يتهم "تويتر" بالحجب السري لحسابات الجمهوريين

اتهم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إدارة موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي بالحجب السري لحسابات السياسيين من الحزب الجمهوري، الذي يعود إليه سيد البيت الأبيض ذاته.

وقال ترامب، في تغريدة نشرها اليوم الخميس على صفحته في الموقع: "إن تويتر يحجب من الظل (حسابات) جمهوريين بارزين، وهذا الأمر ليس جيدا".

Twitter “SHADOW BANNING” prominent Republicans. Not good. We will look into this discriminatory and illegal practice at once! Many complaints. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 июля 2018 г.

وتابع ترامب: "سننظر إلى هذه الممارسات التمييزية وغير الشرعية بشكل فوري! هناك شكاوى كثيرة للغاية".

ولم يكشف الرئيس الأمريكي عن تفاصيل هذه "الشكاوى" أو أي حجج تثبت حصول حوادث حجب سري لحسابات الجمهوريين، إلا أن تغريدته تأتي بعد أن ذكرت صحيفة "هيل" المحلية أن العضو في الكونغرس من الحزب الجمهوري، ماثيو غايتس، اتهم "تويتر" بـ"الحجب من الظل" لحسابه.

المصدر: تويتر + وكالات