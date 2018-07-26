واشنطن تتهم بيونغ يانغ بمواصلة إنتاج مواد انشطارية

اتهم وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بيونغ يانغ بمواصلة إنتاج مواد انشطارية، وذلك بعد 6 أسابيع من القمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

وقال بومبيو خلال جلسة استماع في الكونغرس، أمس الأربعاء: "نعم، يواصلون إنتاج مواد انشطارية".

وأوضح بومبيو، الذي كان يجيب عن أسئلة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ، أن هناك "تقدما" يحدث، وأن ترامب "متفائل حيال فرص نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية".

وحذر وزير الخارجية الأمريكي من أن الولايات المتحدة لن تسمح بتدهور الوضع، قائلا "نحن منخرطون في دبلوماسية صبورة، لكن هذا لن يستمر إلى ما لا نهاية".

ورغم تصريح ترامب بعد القمة مع كيم في سنغافورة، بأن التهديد بحصول حرب نووية بات مستبعدا، إلا أن الإدارة الأمريكية تعرضت لانتقادات بسبب عدم إحراز تقدم ملموس على الأرض.

وبدأت كوريا الشمالية تفكيك بعض المنشآت في محطة رئيسية لإطلاق الأقمار الاصطناعية، تعتبر منطقة تجارب لصواريخها الباليستية العابرة للقارات، وفقا لتحليل أجراه خبراء على صور التقطتها الأقمار الاصطناعية في الآونة الأخيرة.

ورحب ترامب بهذه المعلومات، وقال خلال تجمع لقدامى المحاربين في كنساس سيتي في ميسوري الثلاثاء، إن "صورا جديدة تظهر أن كوريا الشمالية بدأت عملية تفكيك موقع رئيسي لإطلاق الصواريخ ونحن نقدر ذلك".

المصدر: أ ف ب