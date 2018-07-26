نحو 200 من أفراد الشرطة العسكرية يعودون إلى روسيا من سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن حوالي 200 من أفراد الشرطة العسكرية عادوا إلى وطنهم روسيا من سوريا.

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وجاء في بيان صدر عن الوزارة، اليوم الخميس: "عاد نحو 200 عسكري من أفراد الشرطة العسكرية التابعة للمنطقة العسكرية الجنوبية، إلى الوطن بعد إتمام تنفيذ المهام الخاصة في أراضي الجمهورية العربية السورية. وتم نقلهم على متن طائرة "إيل-76" تابعة للنقل العسكري الروسي إلى مطار موزدوك في أوسيتيا الشمالية".

وأضافت الوزارة أن قيادة الشرطة العسكرية أثنت على أداء أفرادها للشجاعة والمستوى المهني العالي الذي أظهروه أثناء حراسة المنشآت المدنية ومرافقة الشحنات الإنسانية وضمان أمن الممرات الإنسانية في مناطق خفض التصعيد بسوريا.

المصدر: نوفوستي