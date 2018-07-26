رئيس وزراء أرمينيا: احتمال الحرب مع أذربيجان كبير

صرح رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان بأن هناك احتمالا كبيرا لاندلاع حرب جديدة مع أذربيجان، متهما الأخيرة بممارسة "سياسة عدوانية".

وقال باشينيان في تصريح لإذاعة "صدى موسكو" الروسية، ردا على سؤال حول ما تعنيه كلماته أن السلام في منطقة قره باغ المتنازع عليها بين أرمينيا وأذربيجان"بيد روسيا"، قال إنه لم يقل ذلك تحديدا، وكان يقصد أن "الوضع في المنطقة متوتر جدا. وكنت أقصد السياسة العدوانية من جانب أذربيجان، وأن هناك احتمالا كبيرا للحرب. وقلت إننا يجب أن نكون مستعدين للحرب".

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وتابع: "لقد قلت شيئا آخر، إنني وجميع الأرمن على قناعة بأن روسيا تمتلك كل الوسائل لتفادي جولة جديدة من التصعيد في منطقتنا وردع أذربيجان عن مهاجمة أرمينيا وقره باغ".

وأردف: "وبعد ذلك قلت إنني لا أصدق أن روسيا لن تستخدم تلك الوسائل لتجنب الحرب"، واصفا روسيا بأنها "شريك استراتيجي ودولة شقيقة وصديقة لأرمينيا".

وامتنع باشينيان عن الكشف عن تفاصيل مباحثاته الأخيرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو على هامش افتتاح كأس العالم لكرة القدم في روسيا.

المصدر: إذاعة "صدى موسكو"