مسؤول: واشنطن ترفع قيودا عن مساعدات عسكرية لمصر

أعلن مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية أن إدارة الرئيس ترامب قررت السماح لمصر باستخدام 195 مليون دولار من المساعدات العسكرية تعود للعام المالي 2016 كانت قد حجبتها واشنطن في السابق.

وأضاف المسؤول أن القرار جاء اعترافا "بالخطوات التي اتخذتها مصر على مدى العام الماضي استجابة لمخاوف أمريكية معينة" وفي ضوء تعزيز الشراكة مع مصر.

وحجبت إدارة ترامب الأموال العام الماضي متعللة بما قالت إنه تقاعس مصر عن إحراز تقدم في احترام حقوق الإنسان والمعايير الديمقراطية.

وعكس قرار الحجب في جانب منه خيبة أمل واشنطن بسبب قانون مصري جديد ينظم عمل المنظمات غير الحكومية ويعتبر على نطاق واسع جزءا من حملة متنامية على المعارضة.

ولم يشر المسؤول الأمريكي، الذي رفض ذكر اسمه، إلى أي خطوات معينة اتخذتها مصر لإزالة المخاوف الأمريكية بشأن حقوق الإنسان. وأوضح أن الحفاظ على التعاون الأمني الأمريكي مع مصر، الذي يشمل مواجهة الجماعات المتشددة، جزء من أسباب الإفراج عن الأموال.

وقال: "لدينا مخاوف جادة بخصوص حقوق الإنسان ونظام الحكم في مصر، وسنواصل استخدام الأدوات الكثيرة التي لدينا للتعبير عن هذه المخاوف".

وأضاف: "في الوقت نفسه إن تعزيز التعاون الأمني مع مصر مهم للأمن القومي الأمريكي. والوزير (مايك) بومبيو اعتبر أن الإفراج عن هذه الأموال مهم لدعم ومواصلة تعزيز الشراكة مع مصر".

وأورد أحدث تقرير للخارجية الأمريكية بشأن حقوق الإنسان والذي صدر في أبريل الماضي مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان في مصر، منها التعذيب والقيود على حرية التعبير وسيطرة الحكومة على المنظمات غير الحكومية ومحاكمة المدنيين عسكريا.

وتعد المساعدات الأمريكية المفرج عنها جزءا من ميزانية الحكومة الأمريكية لعام 2016. وتهدف هذه الأموال، التي تعرف باسم التمويل العسكري الخارجي، إلى مساعدة مصر في شراء عتاد عسكري أمريكي.

المصدر: swissinfo.ch