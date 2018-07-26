البيت الأبيض يمنع صحفية من قناة "CNN" من الدخول إلى مؤتمره الصحفي

رفضت إدارة البيت الأبيض أمس الأربعاء السماح لصحفية من قناة "CNN" بحضور مؤتمر صحفي دوري، وذلك بسبب "المعاملة غير المحترمة" من القناة تجاه الرئيس ترامب وضيوفه.

وجاء في بيان صدر عن الناطقة الرسمية باسم البيت الأبيض سارا ساندرز، أن الحديث يدور حول المراسلة الصحفية كيتلين كولينز، وما قامت به أثناء لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض.

وأوضح البيان:"قامت المراسلة بعد انتهاء الفعاليات الرسمية للصحفيين في المكتب البيضاوي بطرح الأسئلة، ورفضت مغادرة المكتب رغم الطلبات المتكررة. وفيما بعد أبلغها موظفونا بأنه لن يكون بإمكانها المشاركة في الفعاليات المقبلة (للبيت الأبيض)، لكنهم أفهموها بأن أي صحفي آخر من شركتها يمكنه المشاركة فيها".

وأضاف البيان: "نريد أن نقول بوضوح، إننا نؤيد حرية الصحافة، وندعو الجميع لاحترام الرئيس وضيوفه في البيت الأبيض".

من جهتها نشرت قناة "CNN" بيانا حول الحادثة، أفادت فيه بأن ساندرز وزميلها في البيت الأبيض بيل شاين، وصفا أسئلة الصحفية بأنها "غير ملائمة". وأكدت القناة أن هذه التصريحات لم تكن صحيحة، وقامت بنشر قائمة الأسئلة التي كانت معظمها مرتبطة بمايكل كوين المحامي السابق للرئيس ترامب.

واعتبرت القناة خطوات موظفي البيت الأبيض "ردا على أسئلة غير مريحة" لا تعد دعما لحرية الصحافة والشفافية.

وتدهورت العلاقة بين قناة "CNN" والرئيس ترامب منذ الحملة الانتخابية للرئيس. فتقوم القناة بانتقاد أعمال وتصريحات ترامب كل يوم، فيما يصف ترامب أخبار القناة بالمزيفة، ويرفض إجراء مقابلة معها.

المصدر: نوفوستي