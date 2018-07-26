// 26.06.2018 по тикету 15478
امرأة حاولت إحراق نفسها أمام السفارة الأمريكية في بكين
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ألقت الشرطة الصينية القبض على امرأة قرب السفارة الأمريكية في بكين، كانت تنوي إضرام النار في جسدها بعد أن رشت نفسها بالنزين، وذلك بالتزامن مع أنباء عن وقوع انفجار في المكان.
وقالت وكالة "رويترز"، إن "الشرطة الصينية اقتادت امرأة حاولت الانتحار حرقا على ما يبدو أمام السفارة الأمريكية في بكين"، وطوقت المكان بعد ورود أنباء عن وجود سيارة مشبوهة أمام السفارة.
刚刚北京美国驻华大使馆发生爆炸 pic.twitter.com/YRwJxKNLGn— 摄影与诗歌 (@hdjdjsjxw) July 26, 2018
من جانبها ذكرت إذاعة "راديو فري آسيا" نقلا عن شهود عيان، أن رجلا قد يكون فجر نفسه بالقرب من السفارة الأمريكية، حيث تضررت سيارة شرطة، وتم إغلاق جميع الطريق المؤدية من وإلى السفارة.
المصدر: رويترز
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