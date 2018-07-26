الاستخبارات الأمريكية تعرض "المساعدة" على مصارع روسي

قال المصارع الروسي للفنون القتالية المختلطة فيدور إميليانينكو، إن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي عرض عليه المساعدة، نافيا أن يكون قد طلبه للتحقيق.

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وقال المصارع لوكالة "نوفوستي" الروسية الرسمية: "عدنا من التدريب إلى الفندق، كان هناك بانتظارنا ضابط من مكتب التحقيقات الفيدرالي "FBI"، قدم لنا نفسه، وعرض بطاقة هويته، وقال إن علينا الاتصال به مباشرة في حالة تعرضنا لظروف قاهرة". ووفقا له، تركت مسألة الحديث مع الضابط لممثلي المنظمة الرياضية Bellator.

وكانت وسائل إعلام روسية، قد ذكرت أن عملاء من مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI قاموا في أواخر أبريل الماضي، باستجواب المصارع الروسي إميليانينكو قبل فترة وجيزة من نزاله مع فرانك مير، في شيكاغو بالولايات المتحدة. وأشارت صحيفة "تلغراف" إلى أن شركة تابعة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كانت واحدة من الشركات الترويجية التي تعاونت مع المصارع الروسي.

وقد هزم فيدور إميليانينكو في أواخر أبريل منافسه الأمريكي فرانك ميرا في الجولة الأولى من الدور ربع النهائي من بطولة بيلت بيلاتور في مبارزات الوزن الثقيل في الولايات المتحدة. وأنهى المصارع الروسي المعركة في الضربة القاضية الفنية في الثانية الـ 48 من النزال.

وستجري الجولة القادمة من النزال مع اللاعب الأمريكي، شايل سونينوم، ضمن الجائزة الكبرى لبطولة Bellator يوم 13 أكتوبر في نيويورك.

المصدر: لينتا رو