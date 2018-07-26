منافسة أردوغان تترجل

أعلنت منافسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، زعيمة حزب "الجيد"، ميرال أكشنار، عدم ترشحها لرئاسة الحزب، وذلك على خلفية النتائج الضعيفة التي حققها حزبها في الانتخابات الماضية.

وطالبت أكشنار في تغريدة على صفحتها في "تويتر"، أمس الأربعاء، أعضاء الحزب التركيز على انتخاب إدارة جديدة.

وقالت إن حزب "الجيد" سيتقدم إلى الأمام مع إدارة جديدة، "وهي خطوة أولى مهمة للحزب لإتمام عملية إضفاء الطابع المؤسساتي عليه، وتحقيق نتائج ناجحة في الانتخابات المحلية القادمة".

ودعت أعضاء الحزب إلى التركيز على المشاركة في المؤتمر الاستثنائي للحزب قائلة إن الإدارة الجديدة "ستشكل مستقبل حزبنا. وأتمنى لجميع أصدقائي الذين سيخوضون الانتخابات النجاح في المؤتمر".

وتأتي تصريحات أكشنار هذه بعد يوم من إعلانها استقالتها من رئاسة الحزب، الذي أسسته، وذلك بعد النتائج الضعيفة التي حققها الحزب في انتخابات 24 يونيو، وأكدت أنها تتحمل المسؤولية عن ذلك، ولن تسعى إلى رئاسة الحزب لفترة أخرى.

المصدر: وسائل إعلام تركية