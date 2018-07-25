بومبيو يكشف للكونغرس ما دار بين بوتين وترامب في هلسنكي

عقدت لجنة مجلس الشيوخ للشؤون الخارجية في الكونغرس الأمريكي، جلسة استماع مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، لمسائلته بشأن عدد من القضايا على رأسها قمة هلسنكي.

وطرح أعضاء اللجنة على بومبيو أسئلة تتعلق بفحوى المحادثات التي أجراها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال القمة في هلسنكي، وهذا أبرز ما جاء في أجوبة وزير الخارجية الأمريكي:

القول إن ترامب ضعيف تجاه روسيا غير صحيح

الرئيسان اتفقا على أنهما لا يتفقان على موضوع أوكرانيا

ترامب طلب منا إعادة عمل مجلس الولايات المتحدة – روسيا في مجال مكافحة الإرهاب

سياستنا تجاه العقوبات ضد روسيا لم ولن تتغير في أعقاب الاجتماع بين ترامب وبوتين في هلسنكي

ترامب يقبل فرضية التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية

يجب منع أي تصعيد مع الرئيس بوتين وهناك فرصة لتحسين علاقاتنا الثنائية

ترامب خلال اللقاء مع بوتين تطرق إلى مسائل مساعدة روسيا في تطوير حل سياسي بشأن سوريا

الولايات المتحدة لا تنوي إلغاء العقوبات ضد روسيا، المتعلقة بشبه جزيرة القرم

مستعد للعمل مع أعضاء مجلس الشيوخ بشأن فرض عقوبات جديدة على روسيا

الولايات المتحدة مستعدة لممارسة الضغط على روسيا، لكننا لا ننوي التخلي عن الحوار معها

المصدر: وكالات