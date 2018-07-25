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الشرطة الكندية: لا دليل على وقوف "داعش" وراء هجوم تورونتو

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الشرطة الكندية: لا دليل على وقوف
Globallookpress Li Haitao
موقع الهجوم الإرهابي في تورونتو
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أعلنت الشرطة الكندية عدم وجود أي دليل على وقوف تنظيم "داعش" وراء الهجوم الإرهابي في مدينة تورونتو الكندية يوم الأحد الماضي.

وقال قائد شرطة تورونتو مارك سوندرز، تعليقا على إعلان تنظيم "داعش" مسؤوليته عن الهجوم: "في المرحلة الحالية لا نمتلك ما يثبت هذه الادعاءات".

وأضاف أن الشرطة ستواصل التحقيق وستعمل على الكشف عن نشاط منفذ الهجوم، المدعو فيصل حسين، على الإنترنت والتأكد مما إذا كانت لديه أي اضطرابات نفسية.

وتحدثت عائلة فيصل حسين (29 عاما)، الذي كان يعمل في محل تجاري، عن أنه يعاني من مرض نفسي شديد، وأمضى وقتا طويلا ملازم البيت.

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وأطلق حسين النار في أحد شوارع تورونتو يوم الأحد الماضي، ما أسفر عن مقتل فتاتين وإصابة 13 شخصا آخر بجروح، وعثر على جثة فيصل حسين بعد تنفيذه الهجوم.

وأعلن تنظيم "داعش" الإرهابي اليوم الأربعاء أن فيصل حسين أحد "جنوده".

المصدر: رويترز

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