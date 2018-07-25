البيت الأبيض يبقى مكالمات ترامب الهاتفية طي الكتمان

نقلت قناة "سي أن أن" عن مصادرها أن البيت الأبيض أوقف إصدار البيانات في أعقاب مكالمات هاتفية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظرائه الغربيين.

وتشير القناة إلى أن الحديث يدور عن البيانات الرسمية المقتضبة التي تُنشر عقب محادثات الرئيس الهاتفية، وعادة ما تحتوي على نقاط ومواضيع أساسية يناقشها الرئيس الأمريكي مع الزعماء أثناء المكالمات الهاتفية بينهما.

وحسب معلومات القناة فإن البيت الأبيض لم يصدر بيانات جديدة منذ المكالمة الهاتفية بين ترامب ورئيس الوزراء الهنغاري ​فيكتور أوربان في يونيو الماضي، عندما هنأه ترامب بإعادة انتخابه رئيسا للحكومة.

وأفادت "سي أن أن" بأن صاحب البيت الأبيض اتصل هاتفيا خلال الأسابيع الأخيرة باثنين من الزعماء الغربيين، على الأقل، وهما الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلا أن الطرف الأمريكي لم يصدر بيانات رسمية في هذا الشأن.

ولم يتضح بعد ما إذا كان قرار البيت الأبيض هذا اتخذ بشكل مؤقت أو دائم.

المصدر: لينتا.رو