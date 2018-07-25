مجلس الشيوخ يستجوب بومبيو حول قمة ترامب بوتين

يستجوب أعضاء مجلس الشيوخ الأربعاء وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو حول وعود سرية محتملة قد يكون دونالد ترامب قطعها للرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال قمتهما في هلسنكي.

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وسعت لجنة الخارجية في مجلس الشيوخ منذ فترة لاستجواب وزير الخارجية بشأن تقرير عن اجتماع القمة التاريخية بين ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جون أون في 12 يونيو في سنغافورة.

وازداد إصرار اللجنة على استجواب بومبيو بعد قمة هلسنكي بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب في 16 يوليو، وخصوصا المؤتمر الصحفي الذي رأى فيه العديد من أعضاء الكونغرس من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، تساهلا كبيرا من ترامب حيال بوتين.

وقال رئيس لجنة الخارجية الجمهوري بوب كوركر ملخصا المسألة: "إن المؤتمر الصحفي في هلسنكي كان لحظة حزينة لبلدنا"، وسيكون هذا بالتالي الموضوع الرئيسي لجلسة الاستماع المقررة على الساعة الثالثة بعد ظهر الأربعاء.

وصرح بومبيو الثلاثاء: "سأتناول العديد من المسائل بما فيها العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا"، معتبرا أن قمة هلسنكي التي كانت الأولى بين الرئيسين كانت مهمة إلى حد لا يوصف وأضاف أن "التاريخ سيذكر أنها كانت مفيدة لباقي العالم".

المصدر: أ ف ب