صحيفة دنماركية لترامب: مشكلة إيران لا تحل على "تويتر"

علقت صحيفة "يولاندس بوستن" الدنماركية اليوم الأربعاء على الحرب الكلامية بين ترامب وطهران، موجهة رسالة للرئيس الأمريكي قالت فيها إن مشكلة إيران لا تحل على "تويتر".

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وعلقت صحيفة "يولاندس بوستن" الدنماركية على إشارات التهديد التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيران عبر حسابه على تويتر، قائلة في عدد الأربعاء: "نأمل أن يقلد ترامب ما قام به هو نفسه بالنسبة لأزمة كوريا الشمالية، وهو ممارسة أقصى الضغوط يليها هجوم دبلوماسي".

وأضافت: "لا بد أن تحل المشكلة الدولية لإيران من قبل الغرب كله بطريقه مشتركة وبطرق أخرى غير التغريدات".

وأشارت الصحيفة إلى أن العلاقة بين الولايات المتحدة وإيران تتحرك بسرعة خطيرة من سيء إلى أسوأ.

ورأت أن الظروف الحالية داخل إيران في مصلحة الغرب، مشيرة إلى أن المعارضة الداخلية في إيران واستياء الشعب من النظام الحاكم، خيول جيدة يمكن الرهان عليها ولكن ذلك يتطلب صبرا لا تمتلكه الولايات المتحدة في الوقت الحالي.

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ونشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت متأخر من الأحد الماضي على تويتر كلمة تحذيرية تعقيبا على تصريحات للرئيس الإيراني حسن روحاني عن الحرب.

وقال ترامب مخاطبا روحاني: "إياك وتهديد الولايات المتحدة مرة أخرى، وإلا ستعاني من عقبات وخيمة لم يعان منها إلا البعض عبر التاريخ".

المصدر: وكالات + صحيفة "يولاندس بوستن" الدنماركية