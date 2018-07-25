ليبرمان على أحر من الجمر بانتظار حكم لإعدام الفلسطينيين!

عبر وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، عن تفاؤله بمصادقة مجلس الوزراء اليوم على مشروع قانون يفرض عقوبة الإعدام في جرائم الإرهاب.

وكتب ليبرمان على حسابه في تويتر قائلا: "وأخيرا، عقوبة الإعدام بالنسبة للإرهابيين تصل إلى القرار. أنا متأكد من أن زملائي في مجلس الوزراء يدركون أننا بحاجة إلى كل الوسائل في الحرب ضد الإرهاب. الإرهابي الذي يذبح أسرة لا يجب أن يعود إلى بيته. لا يوجد سبب يجعلنا أكثر تنويرا من الولايات المتحدة واليابان في الحرب على الإرهاب".

סוף סוף חוק עונש מוות למחבלים עולה להכרעה. אני בטוח שעמיתי השרים מבינים שאנו זקוקים לכל האמצעים במלחמה בטרור. מחבל ששוחט משפחה לא צריך לחזור הביתה. אין סיבה שנהיה נאורים יותר מארצות הברית ויפן במלחמה בטרור. — אביגדור ליברמן (@AvigdorLiberman) July 25, 2018

يذكر أن الكنيست الإسرائيلي كان قد وافق مطلع العام الجاري في قراءة أولية على مشروع قانون يسمح بتطبيق عقوبة الإعدام بحق فلسطينيين نفذوا عمليات ضد أهداف إسرائيلية.

ويحق للمحاكم العسكرية الإسرائيلية وفق هذا المشروع، تطبيق عقوبة الإعدام بحق الفلسطينيين المدانين بتهمة الإرهاب، شرط أن يتخذ مجلس القضاة القرار بالإجماع.

المصدر: وكالات