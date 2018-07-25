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رويترز: "داعش" يتبنى مسؤولية هجوم مدينة تورونتو الكندية الأحد الماضي

ليبرمان على أحر من الجمر بانتظار حكم لإعدام الفلسطينيين!

أخبار العالم

ليبرمان على أحر من الجمر بانتظار حكم لإعدام الفلسطينيين!
Globallookpress
وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان
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عبر وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، عن تفاؤله بمصادقة مجلس الوزراء اليوم على مشروع قانون يفرض عقوبة الإعدام في جرائم الإرهاب.

وكتب ليبرمان على حسابه في تويتر قائلا: "وأخيرا، عقوبة الإعدام بالنسبة للإرهابيين تصل إلى القرار. أنا متأكد من أن زملائي في مجلس الوزراء يدركون أننا بحاجة إلى كل الوسائل في الحرب ضد الإرهاب. الإرهابي الذي يذبح أسرة لا يجب أن يعود إلى بيته. لا يوجد سبب يجعلنا أكثر تنويرا من الولايات المتحدة واليابان في الحرب على الإرهاب".

يذكر أن الكنيست الإسرائيلي كان قد وافق مطلع العام الجاري في قراءة أولية على مشروع قانون يسمح بتطبيق عقوبة الإعدام بحق فلسطينيين نفذوا عمليات ضد أهداف إسرائيلية.

ويحق للمحاكم العسكرية الإسرائيلية وفق هذا المشروع، تطبيق عقوبة الإعدام بحق الفلسطينيين المدانين بتهمة الإرهاب، شرط أن يتخذ مجلس القضاة القرار بالإجماع.

المصدر: وكالات

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