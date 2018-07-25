19 قتيلا وآلاف العالقين والمفقودين إثر انهيار سد في لاوس

لقي 19 شخصا على الأقل مصرعهم وسط جهود لإنقاذ أكثر من 3 آلاف آخرين، بعد انهيار سد في منطقة نائية جنوبي دولة لاوس الواقعة شرقي آسيا، حسب وسائل إعلام محلية اليوم الأربعاء.

ونقلت وكالة رويترز عن صحيفة "فينتيان تايمز" تصريحات لحاكم المنطقة قال فيها، إنه تم العثور على جثث ثلاثة أشخاص، وأن أكثر من 3000 شخص "بحاجة للإنقاذ"، بعد أن تسنى إنقاذ حوالي 2881.

وعرضت وسائل الإعلام الرسمية صورا لقرويين وأطفال تقطعت بهم السبل، فوق أسطح المنازل التي غمرتها المياه، كما ظهر في صور أخرى قرويون يحاولون النجاة بالقوارب.

وفي وقت سابق أشار مسؤول في حكومة لاوس إلى أن فرق الإنقاذ تواصل البحث عن مئات المفقودين وعشرات الأشخاص، الذين يعتقد أنهم لاقوا مصرعهم في انهيار السد الذي كان قيد الإنشاء يوم الاثنين.

المصدر: رويترز